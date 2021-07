Caumont-sur-Garonne Caumont-sur-Garonne CAUMONT SUR GARONNE, Lot-et-Garonne Stage de yoga Caumont-sur-Garonne Caumont-sur-Garonne Catégories d’évènement: CAUMONT SUR GARONNE

Lot-et-Garonne

Stage de yoga Caumont-sur-Garonne, 31 juillet 2021, Caumont-sur-Garonne. Stage de yoga 2021-07-31 10:00:00 – 2021-07-31 12:30:00

Caumont-sur-Garonne Lot-et-Garonne Caumont-sur-Garonne EUR 30 30 Yoga en immersion. Postures, étirement, renforcement musculaire, relaxation, mantra, méditation simple. Tous niveaux. Pour adultes dès 17 ans (suivi d’un stage de danse libre à 14h en option).

Proposé par Mathilde. Sur inscription par sms au 06 84 81 58 69. Yoga en immersion. Postures, étirement, renforcement musculaire, relaxation, mantra, méditation simple. Tous niveaux. Pour adultes dès 17 ans (suivi d’un stage de danse libre à 14h en option).

Proposé par Mathilde. Sur inscription par sms au 06 84 81 58 69. +33 6 84 81 58 69 Yoga en immersion. Postures, étirement, renforcement musculaire, relaxation, mantra, méditation simple. Tous niveaux. Pour adultes dès 17 ans (suivi d’un stage de danse libre à 14h en option).

Proposé par Mathilde. Sur inscription par sms au 06 84 81 58 69. Singerie 47 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: CAUMONT SUR GARONNE, Lot-et-Garonne Autres Lieu Caumont-sur-Garonne Adresse Ville Caumont-sur-Garonne lieuville 44.43884#0.18058