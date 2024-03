Stage de Yoga 56130 Camoel Camoel, dimanche 17 mars 2024.

Stage de Yoga Les postures de yoga nous guideront vers des exercices de concentration et de méditation. Nous approfondirons aussi le travail du souffle en abordant le pranayama, la maîtrise de l’énergie subtile… 17 mars – 14 avril, les dimanches 56130 Camoel Inscription: 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T10:15:00+01:00 – 2024-03-17T12:30:00+01:00

Fin : 2024-04-14T09:30:00+02:00 – 2024-04-14T12:30:00+02:00

Les postures de yoga nous guideront vers des exercices de concentration et de méditation. Nous approfondirons aussi le travail du souffle en abordant le pranayama, la maîtrise de l’énergie subtile. Ces stages sont avant tout des invitations à prendre soin de soi et à aller plus loin dans sa pratique.

Possibilité de s’inscrire à un seul stage ou à l’ensemble des stages.

Pratiques accessibles aux débutants. Apportez tapis, coussin, couverture pour la relaxation, eau.

Dimanche 24 mars 2024 : Yoga hormonal niveau 1

Dimanche 14 avril 2024 : Yoga hormonal niveau 2

Salle ALSH

Sur inscription par mail ou par téléphone :

montebrannathanaelle@gmail.com

