Stage de Yin Yoga

Camping Soleil du Pibeste AGOS-VIDALOS

2022-04-24 09:00:00 – 2022-04-24 12:00:00

Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées

EUR 57 Souplesse de la nuque et affirmation de soi :

La nuque est liée à l’expression de notre vérité. Dans ces deux séances sur ce même thème, nous explorerons la mobilité de la nuque, les émotions et énergies qui y sont reliées, à travers les postures, les mouvements, les respirations, nos croyances, les points d’énergie.

Anais Goldman*: professeur de yoga (2014) naturopathe (2017), EFT et shiatsu.

Yoga thérapie : souplesse de la nuque et affirmation de soi

s.dusserm@gmail.com +33 6 72 32 17 04 https://www.pibeste.fr/planning-et-lieux-des-cours-hebdomadaires-qi-gong-taiji/

