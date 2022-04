Stage de Yin Yoga Agos-Vidalos, 19 juin 2022, Agos-Vidalos.

Stage de Yin Yoga Camping Soleil du Pibeste AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos

2022-06-19 14:00:00 – 2022-06-19 16:00:00 Camping Soleil du Pibeste AGOS-VIDALOS

Agos-Vidalos 65400 Agos-Vidalos

EUR 57 Lorsque le microbiote est équilibré et que l’organisme assimile et élimine correctement ce qui doit l’être, nous sommes libéré des toxines émotionnelles et physiques, nous sommes en bonne santé et nous sommes en forme.

Anais Goldman*: professeur de yoga (2014) naturopathe (2017), EFT et shiatsu.

Stage régénération et détox physique émotionnel et énergétique

s.dusserm@gmail.com +33 6 72 32 17 04 https://www.pibeste.fr/planning-et-lieux-des-cours-hebdomadaires-qi-gong-taiji/

Camping Soleil du Pibeste AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos

