Chenôve Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve, Côte-d'Or Stage de west coast débutant évolutif Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Côte-d'Or

Stage de west coast débutant évolutif Ecole de danse Mansouri Dijon, 13 novembre 2021, Chenôve. Stage de west coast débutant évolutif

Ecole de danse Mansouri Dijon, le samedi 13 novembre à 14:30

Stage de West coast swing complément débutant ——————————————— de 2h avec une pause au milieu de 10 minutes (14h30 à 16h30). Ce stage vous permettra de découvrir le west coast swing et d’intégrer si vous le désirez un cours hebdomadaire… Tarif unique de 12 euros, le samedi 13 novembre 2021

12 euros

Stage de West coast swing complément débutant de 2h avec une pause au milieu de 10 minutes (14h30 à 16h30). Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve Le Mail Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:30:00 2021-11-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chenôve, Côte-d'Or Autres Lieu Ecole de danse Mansouri Dijon Adresse 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Ville Chenôve lieuville Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve