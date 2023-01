Stage de week-end « S’exprimer par le mouvement » Tourouvre au Perche, 8 avril 2023, Tourouvre au Perche .

Stage de week-end « S’exprimer par le mouvement »

Lieu privé (adresse envoyée sur réservation) Tourouvre au Perche Orne

2023-04-08 14:00:00 – 2023-04-09 18:00:00

Tourouvre au Perche

Orne

La danseuse contemporaine Tinuviele Parmentier nous propose une immersion dans la danse pour mieux se (re)trouver et se (re)découvrir. Chaque jour, un temps de prise de conscience corporelle, un échauffement technique, des chorégraphies puis des improvisations guidées, seules, à deux ou en groupe, nous convient à expérimenter un mouvement créatif, spontané et personnel que nous pouvons partager pour créer à plusieurs dans le jeu et la bienveillance. Tous niveaux, à partir de 16 ans. Tous niveaux, à partir de 16 ans.

(lieu privé, adresse envoyée sur réservation)

tinuviviele.parmentier@lilo.org +33 6 24 32 15 53

