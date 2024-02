STAGE DE VOLTIGE ÉQUESTRE & CIRK Lieu dit « La Brillère » Loireauxence, lundi 22 avril 2024.

STAGE DE VOLTIGE ÉQUESTRE & CIRK Lieu dit « La Brillère » Loireauxence Loire-Atlantique

Participez à cette alliance entre l’animal, l’objet et l’humain !

Stage de 3 jours

Un très fort moment à partager pour découvrir comment approcher le cheval, la boule d’équilibre, le fil… et comment monter dessus tout en prenant du plaisir et une petite dose d’adrénaline.

De 7 à 77 ans

Jour 1 au Complexe sportif 94 route du Mesnil en Vallée 49570 Montjean sur Loire

Jour 2&3 Equilandes lieu dit La Brillère 44370 La Chapelle Saint Sauveur EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 09:30:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Lieu dit « La Brillère » Equilandes

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire

