2022-12-26 14:00:00 – 2022-12-30 17:30:00

Côtes-d’Armor Pommerit-le-Vicomte Pour Noël, faites un cadeau unique ! Offrez un stage de voltige à cheval ! La compagnie Volti Subito propose sur les vacances de Noël un stage de Voltige équestre/acrobatie, animé par les artistes actuellement en résidence chez eux : Nolwen Gehlker et Calou Pagnot, danseurs à cheval. Ces deux formidables artistes, après avoir sillonné la France avec le théâtre équestre Zingaro, la Compagnie Pagnozoo et le Théâtre du centaure, ont posé leurs valises à « La Pagode », nouvel espace emblématique de la Compagnie Volti Subito afin de préparer leur prochaine création : « Métamorphoses ». Le stage sera donné sur leurs 3 majestueux étalons, partenaires de vie et de spectacle. Stage tout niveau à partir de 10 ans. Chaque jour à 17h, goûter en mode « auberge espagnole » sous la pagode. p.pagnot@free.fr +33 6 75 08 16 74 http://www.voltisubito.net/about-3 Volti Subito Kerziohen Pommerit-le-Vicomte

