Un peu de volley pendant vos vacances ? C’est possible ! Gymnase Jules Ferry 25 octobre au vendredi 29 octobre INSCRIPTION : [www.agja.org](http://www.agja.org) ⌚M11 / M13 MIXTE : 09h00/10h30 M15 / M18 / M21 DÉBUTANTS : 10h30/12h00 M15 / M18 FILLES CONFIRMÉES : 14h00/15h30 M15 / M18 / M21 MASCULINS CONFIRMÉS : 15h30/17h00 (Les M15 / M18 / M21 qui jouent en équipe sénior ne participent pas aux stages. Des créneaux d’entraînement leur sont réservés) ⏱ 60€ LES 5 JOURS OU 15€ LA SÉANCE / Règlement avant le 22 octobre, uniquement au siège, 8 rue Gambetta 33200 Bordeaux. ? Un goûter sera offert le vendredi 29/10 de 17h30 à 19h00. Tous les participants au stage sont invités à y participer (parents acceptés ??). ⚠ ATTENTION LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER AU GYMNASE.

