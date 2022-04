Stage de voile sur le bassin Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Stage de voile sur le bassin Andernos-les-Bains, 21 avril 2022, Andernos-les-Bains. Stage de voile sur le bassin Club de Voile – SNA Avenue Louis Lamothe Andernos-les-Bains

2022-04-21 – 2022-04-23 Club de Voile – SNA Avenue Louis Lamothe

Andernos-les-Bains Gironde Vous souhaitez vous initier à la voile ou améliorer votre pratique, vous souhaitez faire découvrir ce sport à vos enfants ou petits-enfants pendant les vacances, des stages vous sont proposés!

Pour tous, à partir de 6 ans, sur différents supports : optimist, dériveur 420, planche à voile et catamaran.

Club de Voile – SNA Avenue Louis Lamothe Andernos-les-Bains

Lieu Andernos-les-Bains Adresse Club de Voile - SNA Avenue Louis Lamothe Ville Andernos-les-Bains Departement Gironde

