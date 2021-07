Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique STAGE DE VOILE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

STAGE DE VOILE Le Pouliguen, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Le Pouliguen. STAGE DE VOILE 2021-07-05 – 2021-08-27

Le Pouliguen Loire-Atlantique Stage à la semaine proposé du lundi au vendredi en demi-journée : moussaillons, dériveurs, optimist (initiation ou perfectionnement), zest (initiation ou perfectionnement), 420, laser, F101

Stage week-end en journée : catamaran à Foil Renseignements et inscriptions : 02.40.42.32.11.

dernière mise à jour : 2021-06-17

