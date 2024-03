Stage de voile habitable saint quay portrieux Saint-Quay-Portrieux, lundi 13 mai 2024.

Stage de voile habitable Stage de voile habitable organisé par l’ASUB (AS St Brieuc) 13 – 16 mai saint quay portrieux Tarif: 75 euros licenciés FFSU, 90 euros pour les non licenciés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-13T08:00:00+02:00 – 2024-05-13T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T08:00:00+02:00 – 2024-05-16T19:00:00+02:00

Un stage de voile habitable est proposé par l’ASUB et ouvert aux étudiants de St Brieuc et de Rennes.

Du 4 au 7 juin.

Tarif: 75 euros licenciés FFSU, 90 euros pour les non licenciés.

Le paiement est demandé au moment de l’inscription, afin de valider sa place au stage.

26 places.

Inscriptions à partir du vendredi 15 mars à 13h sur le site « mon espace siuaps »

Matériel à prévoir pour la pratique :

– Vêtements chauds

– Vêtement de pluie

– Transport jusqu’au port de Saint-Quay-Portrieux

– Sac de couchage

– Gourde

– Lampe frontale si possible

– Papier d’identité/licence

– Possibilité de prêt de vêtement de navigation

A anticiper pour la stage : Déplacement jusqu’au site de Saint-Quay-Portrieux

Programme du stage :

Accueil à votre arrivée, présentation du stage, des autres stagiaires, préparation,

constitution des équipages et prise en main des bateaux pour le départ. Avant

d’embarquer à bord, un avitaillement sera réalisé pour avoir les provisions pendant la durée du séjour.

Pendant cette croisière, les stagiaires vont alterner entre les apports théoriques

(fonctionnement voilier, navigation, météo, réglementation) et les exercices pratiques.

Ils s’exerceront aux manoeuvres à tous les postes, les manoeuvres de base et de sécurité pour devenir équipier polyvalent.

La suite du stage est composée d’étapes et de petites navigations côtières où ils

découvriront la croisière et la vie à bord. Pendant ce stage, les stagiaires participeront aux tâches quotidiennes, ainsi qu’au débrief de la session de la journée. Enfin, ils passeront plusieurs nuitées à bords.

Les dernières heures du stage sont consacrées à la restitution du bateau (inventaire de fin, rangement, nettoyage) et aux bilans individuels et collectifs.

saint quay portrieux saint quay portrieux Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}]

stage animations