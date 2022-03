Stage de voile du SIUAPS UCPA Bénodet Bénodet Catégories d’évènement: Bénodet

Vous souhaitez vous initier à la voile? Ce stage est fait pour vous! Réservé aux débutants et encadré par des enseignants du SIUAPS et des professionnels de l’UCPA, vous aurez toutes les cartes en mains pour découvrir et progresser sur votre support! Au programme : 5 sessions de voile + multi-activités sportives sur le reste du temps. Du dimanche 22 mai départ à 15h au jeudi 26 mai retour à 20h30. Stage tout compris hors transport : covoiturage à organiser. Une réunion d’information aura lieu après les inscriptions pour faciliter votre déplacement. Logement et restauration au centre de l’UCPA Bénodet, face à l’archipel des Glenan ! Inscriptions à partir du 30 mars à 12h sur le site “[mon espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)”: – 9 places en planche à voile – 11 places en catamaran (2 personnes par bateau). A très vite, sur l’eau !

