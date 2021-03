Stage de voile de printemps, 3 mai 2021-3 mai 2021, Locquirec.

Stage de voile de printemps 2021-05-03 09:00:00 – 2021-05-07 12:00:00 Route de Plestin Ecole de voile de Locquirec

Locquirec 29241 Locquirec

Déroulement du stage

5 séances de trois heures de navigation.

Horaires établis à l’avance selon la marée

Encadrement qualifié et expérimenté par un moniteur diplômé d’état et entraîneur sportif

Passage du Niveau 4 possible

Prévoir équipements chauds

Supports disponibles (Optimist, Catamaran, Planche à voile) en fonction de votre catégorie d’âge.

evl3@wanadoo.fr +33 2 98 67 44 57 http://www.evlocquirec.fr/

