Testez le wingfoil durant deux à trois séances de 2h et ressentez les premiers frissons de l’envol ! À partir de 14 ans Renseignements au 02 40 42 32 11

Testez le wingfoil durant deux à trois séances de 2h et ressentez les premiers frissons de l'envol ! À partir de 14 ans Renseignements au 02 40 42 32 11
77 rue François Bougouin, Le pouliguen

2022-04-09 au 2022-04-10

