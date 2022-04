Stage de voile Argœuves Argœuves Catégories d’évènement: Argœuves

Somme

Stage de voile Argœuves, 19 avril 2022, Argœuves.

2022-04-19 – 2022-04-22

Argœuves Somme Argœuves 90 90 Le club organise un stage de voile à destination des enfants sur 4 après-midi du 19 au 22 avril 2022. Les séances seront encadrées par Jason, éducateur sportif. Accessible pour tous les enfants dès 7 ans, à conditions qu’ils soient en l’aise dans l’eau.

Tous les niveaux de pratique de la voile sont acceptés. Contenu du stage

Se familiariser avec les bateaux

Comprendre les bases de la navigation à voile (se propulser, se diriger, s’équilibrer)

Se repérer sur le plan d’eau

Se diriger d’un point vers un autre

Épreuves ludiques et compétitions Les séances auront lieu de 14h à 17h à la base d’Argoeuves. Le matériel de sécurité sera fourni (gilet de sauvetage). Prévoir un survêtement (voire un short), une vieille paire de baskets, un coupe-vent. Le tarif est de 90€ pour 1 stage (règlement au préalable par chèque, virement ou CB).

Argœuves

