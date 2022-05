STAGE DE VO VIETNAM Frontignan Frontignan Catégories d’évènement: Frontignan

Hérault

STAGE DE VO VIETNAM Frontignan, 4 juin 2022, Frontignan. STAGE DE VO VIETNAM Frontignan

2022-06-04 – 2022-06-05

Frontignan Hérault Frontignan Entraînements adultes et enfants encadrés par la Commission Technique de la Fédération Internationale de Vo VietNam. Démonstration samedi 4 juin à 18h. +33 6 86 72 88 81 Entraînements adultes et enfants encadrés par la Commission Technique de la Fédération Internationale de Vo VietNam. Démonstration samedi 4 juin à 18h. Frontignan

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Frontignan, Hérault Autres Lieu Frontignan Adresse Ville Frontignan lieuville Frontignan Departement Hérault

Frontignan Frontignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frontignan/

STAGE DE VO VIETNAM Frontignan 2022-06-04 was last modified: by STAGE DE VO VIETNAM Frontignan Frontignan 4 juin 2022 Frontignan Hérault

Frontignan Hérault