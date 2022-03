Stage de violon – Musique Québecoise Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: Arleuf

Arleuf Nièvre Arleuf EUR 60 70 Mini stage par Didier Gris : un apprentissage du répertoire en musique traditionnelle québécoise pour certains, améliorer votre jeu et/ou apprendre du nouveau répertoire pour d’autres. La musique québécoise est faite pour danser. On y trouve une panoplie de rythmes faits pour la danse, jigs, reels, valses… Ce stage est proposé pour tous niveaux, en ayant quand même, un minimum de pratique de l’instrument. +33 3 86 78 84 66 Mini stage par Didier Gris : un apprentissage du répertoire en musique traditionnelle québécoise pour certains, améliorer votre jeu et/ou apprendre du nouveau répertoire pour d’autres. La musique québécoise est faite pour danser. On y trouve une panoplie de rythmes faits pour la danse, jigs, reels, valses… Ce stage est proposé pour tous niveaux, en ayant quand même, un minimum de pratique de l’instrument. Arleuf

