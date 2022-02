Stage de violon avec Perrine Bourel la nOte Bleue,Chonas-l’Amballan (38), 5 mars 2022, .

Stage de violonRépertoire des Alpes du Sud et Dauphinépar Perrine Bourel,organisé par le CMTRA à la Note Bleue, dans le cadre de l’Opération Rigodon. Ce stage de violon s’orientera autour des rigodons, répertoire caractéristique des Alpes du Sud et du Dauphiné, invitant à l’improvisation et à la danse.Perrine abordera aussi bien des rigodons provenant de collectages écrits que des rigodons spécifiques de violoneux (Emile Escalle, Patacol…). Comment faire sonner un rigodon au violon ? Pour rentrer dans cette matière nous improviserons autour des modes (échelles musicales) de ces airs puis nous aborderons toutes les particularités de cette musique de violon (ornements, coups d’archet…). Depuis plus de 20 ans, Perrine Bourel fait sonner des rigodons dans toute l’Europe, en concert et en bal. Elle joue dans plusieurs groupes : Violoneuses, le soleil ni même la lune (Puëch-Bourel)… au sein du collectif La Nòvia . Public :Pour violonistes ayant une maîtrise de leur instrument et pouvant apprendre un morceau « à l’oreille ». Amenez si possible de quoi enregistrer ou filmer. Inscription : 25€.> Inscription en ligne ici :https://www.helloasso.com/associations/cmtra/evenements/stage-de-violon-repertoire-des-alpes-du-sud-et-dauphinePossibilité de payer par chèque (à l’ordre du CMTRA – nous contacter) Lieu :La nOte bleue – 534 chemin du marais 38121 Chonas l’Amballan (à côté de Vienne) Horaires :9h-12h / 14h-18h. En savoir plus sur le stage :marie.delorme@cmtra.org – 04 78 70 56 56 En savoir plus sur l’Opération Rigodon :https://bit.ly/OperationRigodon *source : événement [Stage de violon avec Perrine Bourel](https://agendatrad.org/e/35363) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25€

avec Perrine Bourel

la nOte Bleue,Chonas-l’Amballan (38) 534, Chemin du Marais la nOte Bleue, 38121 Chonas-l’Amballan, France



