Paris Vélodrome : La Cipale île de France, Paris Stage de Vélo adapté Vélodrome : La Cipale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de Vélo adapté Vélodrome : La Cipale, 18 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 18 au 22 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h

payant

Le Comité Départemental de Cyclotourisme de Paris, propose un stage de vélo adapté, pour les jeunes en situation de handicap, lors des vacances de La Toussaint. Nous proposons un stage de vélo adapté, pour les jeunes en situation de handicap

Il comprend des ateliers : maîtrise du tricycle couché principalement ou du vélo.

Le stage est axé en particulier sur la pratique du tricycle, engin facile à maîtriser.

Les séances sont progressives et adaptées aux participants, qui doivent être en capacité de pédaler et de participer à l’activité.

Il ne comprend pas l’apprentissage du vélo classique.

Le stage va du lundi au vendredi, de 10H à 12H.

Les activités ont lieu au bois de Vincennes. Les vélos et casques sont fournis.

Enfants à partir de 10 ans.

Tarif pour le stage ou possibilité d’adhésion annuelle pour plusieurs stages en 2021 et 2022,

avec possibilité de prise en charge partielle. Pour plus d’information nous contacter :

0607171197 ou par mail codep75.cyclo@gmail.com Animations -> Stage Vélodrome : La Cipale 51 avenue de Gravelle Paris 75012

8 : Liberté (314m) 8 : Charenton – Écoles (490m) 77

Contact :Codep75-FFCT 0607171197 codep75.cyclo@gmail.com https://paris-velo.net 0607171197 codep75.cyclo@gmail.com Animations -> Stage Sport;Enfants

Date complète :

2021-10-18T10:00:00+02:00_2021-10-18T12:00:00+02:00;2021-10-19T10:00:00+02:00_2021-10-19T12:00:00+02:00;2021-10-20T10:00:00+02:00_2021-10-20T12:00:00+02:00;2021-10-21T10:00:00+02:00_2021-10-21T12:00:00+02:00;2021-10-22T10:00:00+02:00_2021-10-22T12:00:00+02:00

SICK Joel

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Vélodrome : La Cipale Adresse 51 avenue de Gravelle Ville Paris lieuville Vélodrome : La Cipale Paris