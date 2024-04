Stage de vannerie Au coin des scieurs Tursac, samedi 13 avril 2024.

L’ Association les Pasquiers propose une journée d’art autour de la vannerie un moment d’imitation, d’apprentissage, de conscience écologique et collective au travers des gestes ancestraux et parfois remis au goût du jour. Découvrez l’art de tresser des fibres végétales comme l’osier, le bambou et le rotin, ainsi que les objets réalisés par cette technique, par exemple les paniers. Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Au coin des scieurs 261 chemin de la grave

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

