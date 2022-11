Stage de vannerie spécial Noël ! Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nivre Avec Claudine, vannière à Decize, à l’approche des fêtes de Noël, réalisez un objet de décoration pour les fêtes et/ou votre sapin ! Formée à l’école nationale d’osiériculture et de vannerie de Fayl-Billot en Haute-Marne elle vous enseignera les techniques traditionnelles de la vannerie et vous repartirez chez vous avec votre création 100% faite maison. Mercredi 7 décembre : Couronne de Noël

Samedi 10 décembre : Couronne de Noël

Mercredi 14 décembre : Etoile 3D

Samedi 17 décembre : Etoile 3D

Mardi 20 décembre : Mangeoire à fuseau Matériel et osier fournis. De 9h30 à 12h30 ou de 14h30 à 17h30 environ Sur réservation reveries.vannieres@lavache.com Decize

