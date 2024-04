Stage de vannerie sauvage Abbadiale Maison des Arts Arras-en-Lavedan, samedi 11 mai 2024.

Stage de vannerie sauvage Abbadiale Maison des Arts Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Apprenez à fabriquer vous même vos paniers et autres objets utiles et décoratifs à partir de végétaux sauvages tels que la ronce, la clématite, le noisetier, le jonc…

Avec Vincent Malric.

JOUR 1

Choix de l’objet qui sera réalisé pendant le stage.

Cueillette des végétaux autour du village.

Présentation des différentes techniques de préparation des matériaux cueillis.

Assemblage du squelette et début du tressage.

JOUR 2

Si besoin nouvelle cueillette et préparation des matériaux.

Tressage et clôture de l’ouvrage.

Rangement de l’atelier.

Les déjeuners sont pris en communs dans les locaux de l’Abbadiale, chaque stagiaire apporte son panier-repas.

Inscription auprès de Vincent MALRIC, par mail ou par téléphone. 110 110 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-12 17:00:00

Abbadiale Maison des Arts

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie velolire@aol.fr

