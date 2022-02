Stage de Vannerie Sauvage Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Stage de Vannerie Sauvage
Arras-en-Lavedan, 19-20 mars 2022

Déroulement du stage

Jour 1
Choix de l'objet qui sera réalisé pendant le stage.
Cueillette des végétaux (autour d'Arras)
Présentation des différentes techniques de préparation des matériaux cueillis
Assemblage du squelette et début du tressage

Jour 2
Si besoin nouvelle cueillette et préparation des matériaux
Tressage et clôture de l'ouvrage
Rangement de l'atelier

Tarif : 110 €
Frais d'inscription 10€ inclus
Nombre de participants: de 3 à 7 personnes
Horaires : 10h – 17h

Nous vous demandons de respecter les règles sanitaires en vigueur au moment du stage (présentation du passe sanitaire ou du passe vaccinal).
Repas tiré du sac pris en commun dans le respect des règles sanitaires.
Si vous avez besoin d'un hébergement, n'hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons organiser la réservation d'un hébergement (gîte ou chambre d'hôtes).

Fabrication de paniers et autres objets utiles et/ou décoratifs à partir de végétaux sauvages tels que la ronce, la clématite, le noisetier, le jonc…

