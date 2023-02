Stage de Vannerie et rempaillage de chaise Saint-Prix Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Prix

Stage de Vannerie et rempaillage de chaise, 18 février 2023, Saint-Prix . Stage de Vannerie et rempaillage de chaise Salle Arnaud Saint-Prix Allier

2023-02-18 08:30:00 – 2023-02-19 17:00:00 Saint-Prix

Allier Organisé par l’Osier du Val de Besbre +33 6 16 66 69 78 Saint-Prix

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Saint-Prix Autres Lieu Saint-Prix Adresse Salle Arnaud Saint-Prix Allier Ville Saint-Prix lieuville Saint-Prix Departement Allier

Saint-Prix Saint-Prix Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-prix /

Stage de Vannerie et rempaillage de chaise 2023-02-18 was last modified: by Stage de Vannerie et rempaillage de chaise Saint-Prix 18 février 2023 Allier Saint-Prix Salle Arnaud Saint-Prix Allier

Saint-Prix Allier