Hérault Courniou EUR 350 Un stage en immersion avec Marianne et Elisabeth, repartez avec vos réalisations et des techniques de tressages pour continuer … mais aussi le souvenir de 3 jours de partage , de bonne cuisine de pays au produits de la ferme. Une sortie à la recherche de l’ail des ours et la preparation d’un pesto ou la rencontre avec Sabine de l’Atelier des fées pour une seance de relaxation.a Suspendre le temps et venir vous plonger dans un savoir-faire millénaire. Voici ce qui vous attends au coeur du Haut Languedoc.

3 jours de partage , de bonne cuisine de pays au produits de la ferme et de relaxation nabat.haut@gmail.com

