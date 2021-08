STAGE DE VANNERIE À VAULANDRY Baugé-en-Anjou, 30 octobre 2021, Baugé-en-Anjou.

STAGE DE VANNERIE À VAULANDRY 2021-10-30 – 2021-10-30 place de l’église Vaulandry

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Initiation au tressage de l’osier avec Karine Mingot, vannière à Vaulandry.

Lors de cette journée vous réaliserez un petit nid, à remporter et installer chez vous…

adultes – à partir de 15 ans

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo, un pique-nique tiré du sac pour le midi + matériel personnel si possible : tablier, sécateur…

Renseignements et inscription auprès de la mairie de Baugé en Anjou.

dernière mise à jour : 2021-08-06 par