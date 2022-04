Stage de vannerie à l’atelier du saule Gomené Gomené Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gomené

Stage de vannerie à l’atelier du saule Gomené, 4 juin 2022, Gomené. Stage de vannerie à l’atelier du saule l’atelier du saule Le Gué Geffray Gomené

2022-06-04 – 2022-06-04 l’atelier du saule Le Gué Geffray

Gomené Côtes d’Armor Gomené Une journée pour apprendre à réaliser votre panier rond : faire un fond sur croisée , piquer les montants, monter la clôture, faire la bordure et ajouter l’anse si le temps le permet, cela en fonction des aptitudes de chacun. L’osier et les outils sont fournis.

Une journée pour apprendre à réaliser votre panier rond : faire un fond sur croisée , piquer les montants, monter la clôture, faire la bordure et ajouter l'anse si le temps le permet, cela en fonction des aptitudes de chacun. L'osier et les outils sont fournis.

Prévoir le pique-nique. Stage de 6 stagiaires maximum.

+33 6 38 76 50 51

http://latelierdusaule.jimdoofree.com/

l'atelier du saule Le Gué Geffray Gomené

