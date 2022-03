STAGE DE VANNERIE à Cambremer le Dimanche 3 Avril 2022 Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

STAGE DE VANNERIE à Cambremer le Dimanche 3 Avril 2022 Cambremer, 3 avril 2022, Cambremer. STAGE DE VANNERIE à Cambremer le Dimanche 3 Avril 2022 salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs Cambremer

2022-04-03 10:00:00 – 2022-04-03 12:30:00 salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs

Cambremer Calvados Cambremer L’Être Enchanté organise le dimanche 3 avril un stage de vannerie.

Cela se déroulera de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à la salle du coteau.

Le midi, repas partagé entre les participants.

Ce stage coûtera 50 euros pour la journée

Le matériel est compris et vous repartirez avec vos créations !

C’est une petite jauge (9 personnes) donc inscrivez-vous vite. L’Être Enchanté organise le dimanche 3 avril un stage de vannerie.

Cela se déroulera de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à la salle du coteau.

Le midi, repas partagé entre les participants.

Ce stage coûtera 50 euros pour la journée

Le matériel… contact@etre-enchante.org +33 7 81 54 69 06 https://www.etre-enchante.org/ L’Être Enchanté organise le dimanche 3 avril un stage de vannerie.

Cela se déroulera de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à la salle du coteau.

Le midi, repas partagé entre les participants.

Ce stage coûtera 50 euros pour la journée

Le matériel est compris et vous repartirez avec vos créations !

C’est une petite jauge (9 personnes) donc inscrivez-vous vite. salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs Cambremer

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Cambremer Adresse salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs Ville Cambremer lieuville salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs Cambremer Departement Calvados

Cambremer Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

STAGE DE VANNERIE à Cambremer le Dimanche 3 Avril 2022 Cambremer 2022-04-03 was last modified: by STAGE DE VANNERIE à Cambremer le Dimanche 3 Avril 2022 Cambremer Cambremer 3 avril 2022 Calvados Cambremer

Cambremer Calvados