Musée du Terroir, le mardi 8 février à 13:30

**Mardi 8 février de 13h30 à 17h, le musée du Terroir propose un stage créatif pour fabriquer un carnet de voyage avec une couverture en métal repoussé et dessin d’enluminures.** Ce stage pour enfants **à partir de 7 ans** de créer un carnet de voyage dans lequel ils pourront **écrire, dessiner.** Cela permet de rappeler une époque où l’écrit, le dessin étaient **les seuls moyens de figer ses souvenirs**, transmettre son témoignage. Par ce stage, les enfants **apprennent les différents types d’enluminures** : * L’enluminure frontisipice pour la couverture, réalisée en métal repoussé. * Les bandeaux marginaux qui ornent les marges des pages * La Lettrine, la première lettre d’un paragraphe ou d’un chapitre qui est mise en valeur de par sa grande taille et ses décors colorés. A la fin du stage, un goûter préparé par nos soins vous sera proposé.

10€ (8 € pour les Villeneuvois (présentation de justificatif obligatoire)

Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d'Ascq

2022-02-08T13:30:00 2022-02-08T17:00:00

