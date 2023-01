STAGE DE TRICOT À LA FERME Sèvremoine Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Sèvremoine EUR 40 40 Apprenez ou retrouvez le plaisir de tricoter à la Ferme Brin de Laine Brin de Paille avec 2 soirées au coin du feu.

Réalisez vos propres créations avec de la laine de la ferme. Mitaines, bonnets ou bandeau à vous de choisir votre création. Soirée sur inscription à partir de 12 ans. Retrouvez la plaisir des aiguilles avec une soirée tricot à la ferme ! brindelainebrindepaille@orange.fr +33 2 41 63 56 49 https://brindelainebrindepaille.fr/ Sèvremoine

