Stage de Triathlon LifeTri Bellerive-sur-Allier, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Bellerive-sur-Allier. Stage de Triathlon LifeTri 2021-07-19 – 2021-07-23 Stade Aquatique Vichy Communauté Rue des Chabannes Basses

Bellerive-sur-Allier Allier EUR 360 360 Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet, LifeTri propose son expertise aux tri-athlètes souhaitant préparer l’Ironman Vichy et l’Ironman 70.3 Vichy. yohannlifetri@gmail.com +33 6 10 87 02 45 https://www.lifetri.org/ dernière mise à jour : 2021-06-23 par

