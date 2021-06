STAGE DE TRAPÈZE VOLANT Brignac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Brignac.

STAGE DE TRAPÈZE VOLANT 2021-06-19 09:30:00 – 2021-06-20 11:30:00

Brignac 34800 Brignac

EUR 30 20 De 9h30 à 11h30 pour les 11/16 ans et de 17h à 19h pour les 16 et + et adultes, au local du Contre-Point, stage de trapèze volant. Sensations assurées, venez faire le grand saut !!! Voler, s’envoler, et peut-être se téléporter… Ce mini stage vous promet à coups sûrs de bonnes courbatures. Nous débuterons par un échauffement pour s’initier ensuite au trapèze et nous finirons par des étirements.

Tarif : 30€ le stage ou 20€ la séance. Sur réservation.

+33 6 95 62 43 43

De 9h30 à 11h30 pour les 11/16 ans et de 17h à 19h pour les 16 et + et adultes, au local du Contre-Point, stage de trapèze volant. Sensations assurées, venez faire le grand saut !!! Voler, s’envoler, et peut-être se téléporter… Ce mini stage vous promet à coups sûrs de bonnes courbatures. Nous débuterons par un échauffement pour s’initier ensuite au trapèze et nous finirons par des étirements.

