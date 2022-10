Stage de tournage sur bois

Stage de tournage sur bois, 12 novembre 2022, . Stage de tournage sur bois



2022-11-12 09:00:00 – 2022-11-13 17:00:00 160 EUR Le premier Weekend propose une initiation au tournage sur bois et le deuxième weekend propose de l’initiation et du perfectionnement. Les stages sont payants. Stage de 2 jours de formation aux techniques de tournage sur bois, vous donnant les moyen de devenir rapidement autonome, d’acquérir les bons gestes pour vous faire plaisir, sans appréhension.

Découverte des tours à bois et travaux pratiques jeanmichel.lamielle@gmail.com Ami Bois dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville