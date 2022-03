Stage de tournage et décoration à l’Atelier Les Fleurs d’Argile Tonneins, 25 avril 2022, Tonneins.

Stage de tournage et décoration à l'Atelier Les Fleurs d'Argile Atelier Les Fleurs d'Argile 33 rue Maréchal Foch Tonneins

2022-04-25 – 2022-04-27

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

EUR 280 280 Si vous souhaitez apprendre à tourner vos propres bols et les décorer, Neuse Dias vous propose un stage de 3 jours qui est entièrement consacré à l’apprentissage du tournage de l’argile et à la décoration des poteries que vous aurez réalisées.

Durant les deux premières journées vous apprendrez à fabriquer vos poteries, en utilisant les gestes de base du tournage : la préparation de la terre, le centrage, les différents gestes pour monter un cylindre.

La troisième journée, vos plus jolies créations seront tournassées (finition du pied) et vous pourrez ensuite les décorer suivant différentes techniques (décor aux engobes, réserve, gravure, etc…).

– Prévoir un pique-nique à partager à l’atelier.

– Le tarif comprend l’argile, la cuisson de biscuit et la cuisson d’émaillage.

