Stage de torchis

2022-07-10 – 2022-07-23 Lors de ce stage, vous serez initié aux techniques de fabrication de murs en torchis au travers de la construction d’une maison de visite pour la porte de Laon. Dates du stage : du 10/07 au 23/07

Tarif :155€ + 5€ S’inscrire aux stage sur le site internet https://www.rempart.com/ Vous principale interlocutrice pour votre inscription sera Adeline Kadri

