2022-08-27 10:00:00 – 2022-08-27 17:30:00

Saint-Germain-d’Esteuil Gironde Saint-Germain-d’Esteuil EUR 50 L’école de Tao coeur Médoc vous propose un stage de tonification générale avant d’entamer la rentrée.

Venez recharger les batteries dans le cadre magnifique du château Livran.

