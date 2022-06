Stage de tissage et de filage / Atelier création Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne

Stage de tissage et de filage / Atelier création Lévignac-de-Guyenne, 6 juillet 2022, Lévignac-de-Guyenne. Stage de tissage et de filage / Atelier création

Fils et entrelacs – Atelier de la Zériba Le Génibaud – 668 route Baranguet-Bois Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Le Génibaud – 668 route Baranguet-Bois Fils et entrelacs – Atelier de la Zériba

2022-07-06 10:00:00 – 2022-07-13 17:00:00

Le Génibaud – 668 route Baranguet-Bois Fils et entrelacs – Atelier de la Zériba

Lévignac-de-Guyenne

Participez au stage de tissage et filage, atelier de création proposé par l'atelier de la Zériba qui vous propose une initiation au cardage, filage et tissage. Le matériel vous sera fournis. Repas midi auberge espagnole.
+33 6 74 12 76 59

Le Génibaud – 668 route Baranguet-Bois Fils et entrelacs – Atelier de la Zériba Lévignac-de-Guyenne

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne