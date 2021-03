Houlgate Houlgate Calvados, Houlgate Stage de tir à l’arc Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

Stage de tir à l’arc, 12 avril 2021-12 avril 2021, Houlgate. Stage de tir à l’arc 2021-04-12 – 2021-04-16

Houlgate Calvados L’occasion pour votre enfant de pratiquer une activité sportive originale alliant précision et concentration. Progression assurée au fil des séances ! De 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30. L’occasion pour votre enfant de pratiquer une activité sportive originale alliant précision et concentration. Progression assurée au fil des séances ! De 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30. +33 2 31 28 06 79 L’occasion pour votre enfant de pratiquer une activité sportive originale alliant précision et concentration. Progression assurée au fil des séances ! De 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30. L’occasion pour votre enfant de pratiquer une activité sportive originale alliant précision et concentration. Progression assurée au fil des séances ! De 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Autres Lieu Houlgate Adresse Ville Houlgate