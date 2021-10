Cœur de Causse Cœur de Causse Cœur de Causse, Lot Stage de Tir à L’Arc avec Danièle RAMOS Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’évènement: Cœur de Causse

Stage de Tir à L’Arc avec Danièle RAMOS Cœur de Causse, 25 octobre 2021, Cœur de Causse. Stage de Tir à L’Arc avec Danièle RAMOS 2021-10-25 – 2021-10-29 La Toussaint à Labastide-Murat – Tir à L’Arc Chemin de Jacaubert

Danièle, championne du monde de Tir à l'Arc vous propose de vous initier, vous perfectionner ou vous amuser au Tir à l'Arc, pendant les vacances de la Toussaint.

A partir de 8 ans, pour adolescents et adultes, les 5 séances de 1h30 sont en plein air, dans le respect des conditions sanitaires, par groupe de 4 à 6 personnes.

+33 7 78 26 15 00

