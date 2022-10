Stage de Théâtre – Spécial Halloween Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Stage de Théâtre – Spécial Halloween Aubigny-sur-Nère, 24 octobre 2022, Aubigny-sur-Nère. Stage de Théâtre – Spécial Halloween

Salle de danse Aubigny-sur-Nère Cher

2022-10-24 09:30:00 – 2022-10-28 12:00:00 Aubigny-sur-Nère

Cher Sur inscription La Compagnie Poupées Russes propose un stage de théâtre spécial Halloween avec « Le Fantôme de Canterville » compagnie.poupeesrusses@gmail.com +33 6 67 40 47 90 Cie Poupées Russes

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Salle de danse Aubigny-sur-Nère Cher Ville Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère Departement Cher

Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere/

Stage de Théâtre – Spécial Halloween Aubigny-sur-Nère 2022-10-24 was last modified: by Stage de Théâtre – Spécial Halloween Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 24 octobre 2022 Aubigny-sur-Nère cher Salle de danse Aubigny-sur-Nère Cher

Aubigny-sur-Nère Cher