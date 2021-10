Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc, Gironde Stage de théâtre : S’ouvrir à ses émotions Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc

Gironde

Stage de théâtre : S’ouvrir à ses émotions Gaillan-en-Médoc, 6 novembre 2021, Gaillan-en-Médoc. Stage de théâtre : S’ouvrir à ses émotions 2021-11-06 10:00:00 – 2021-11-07 17:00:00

Gaillan-en-Médoc Gironde Gaillan-en-Médoc EUR 80 Pendant ce stage, l’approche des fondamentaux se traverse par la juste utilisation du corps.

S’ouvrir à ses émotions, ses sensations, ce qui vient de la chair. Faire confiance à ce que l’on découvre, ce qui nous échappe.

Sous le regard bienveillant de l’intervenant, Christian SEBILLE, comédien et metteur en scène professionnel.

En fonction de l’envie du groupe, un rendu de fin de stage en public peut être envisagé. Décision collégiale.

14H de stage ouvert aux adultes dès 16 ans.

Logement chez l’habitant possible.

Stage de théâtre proposé par Association Les Drôles Gaillanais. Pendant ce stage, l’approche des fondamentaux se traverse par la juste utilisation du corps.

S’ouvrir à ses émotions, ses sensations, ce qui vient de la chair. Faire confiance à ce que l’on découvre, ce qui nous échappe.

Sous le regard bienveillant de l’intervenant, Christian SEBILLE, comédien et metteur en scène professionnel.

En fonction de l’envie du groupe, un rendu de fin de stage en public peut être envisagé. Décision collégiale.

14H de stage ouvert aux adultes dès 16 ans.

Logement chez l’habitant possible.

Stage de théâtre proposé par Association Les Drôles Gaillanais. +33 6 83 35 38 84 Pendant ce stage, l’approche des fondamentaux se traverse par la juste utilisation du corps.

S’ouvrir à ses émotions, ses sensations, ce qui vient de la chair. Faire confiance à ce que l’on découvre, ce qui nous échappe.

Sous le regard bienveillant de l’intervenant, Christian SEBILLE, comédien et metteur en scène professionnel.

En fonction de l’envie du groupe, un rendu de fin de stage en public peut être envisagé. Décision collégiale.

14H de stage ouvert aux adultes dès 16 ans.

Logement chez l’habitant possible.

Stage de théâtre proposé par Association Les Drôles Gaillanais. libre dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc, Gironde Autres Lieu Gaillan-en-Médoc Adresse Ville Gaillan-en-Médoc lieuville 45.32293#-0.9566