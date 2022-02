STAGE DE THEATRE, SON ET VIDEO Béziers, 21 février 2022, Béziers.

STAGE DE THEATRE, SON ET VIDEO Béziers

2022-02-21 14:00:00 – 2022-02-25 17:00:00

Béziers Hérault

Pendant 5 jours, la compagnie Gérard Gérard vous propose un stage de découverte sonore et visuelle sur le thème « Train de l’Aubrac ».

Partez à la recherche de nouvelles cibles sonores et photographiques et participez à une expérience immersive à travers l’art et l’histoire de Béziers. Ateliers de théâtre, photographies, captations sonores et analyse seront au programme de cette belle semaine.

Inscriptions et renseignements par téléphone.

+33 4 67 31 27 34 https://www.mjc-beziers.org/site/?fbclid=IwAR2GJ-a3PPQVEl9RjOfSSzM0kkuGhlpf4SP2OBkm7DVOnawXxWPlGhw33vA

MJC

Béziers

dernière mise à jour : 2022-01-27 par