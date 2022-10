STAGE DE THÉÂTRE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Un stage de théâtre au Son’Art sur les vacances

Dans le cadre d’une résidence artistique et en partenariat avec le Son’Art (St-Brevin-les-Pins), la compagnie Art’Être (menée par la jeune brévinoise Laurie Boureau), proposera un atelier théâtre sur la semaine du 31 octobre au 4 novembre pour des jeunes de 13 à 17 ans. La semaine se clôturera par un spectacle le vendredi 4 novembre au soir.

Les jeunes élèves présenteront leur travail en avant-première de la pièce « Amaurose » joué par la troupe Art’Être.

Ce stage abordera les bases de l’improvisation en chemin vers l’interprétation.

Les jeunes seront également mis à contribution dans la création du spectacle de la compagnie (son, lumière…).

Le stage se déroulera les lundi, mercredi, jeudi de 14h à 16h30, puis le vendredi de 16h à 22h (spectacle à 20h ouvert au public). Inscription gratuite dans la limite des places disponibles, par mail sur pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr ou par téléphone au 02 40 27 29 23. Renseignements et réservations : le Son’Art (Communauté de Communes Sud Estuaire)

Espace Boby Lapointe – 108 avenue du Maréchal Joffre 44250 St-Brevin-les-Pins

06 21 74 39 26 ou 02 40 27 25 25. Le Son’Art 108 Avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins

