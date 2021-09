Paris Élan Interculturel île de France, Paris Stage de Théâtre : récits alternatifs sur la migration Élan Interculturel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de Théâtre : récits alternatifs sur la migration Élan Interculturel, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 10h à 17h

Le samedi 9 octobre 2021

de 10h à 17h

gratuit

Un stage en théâtre forum, ça vous dit ? Vous êtes étranger.ère en France ? Vous avez un parcours migratoire ? Vous voulez vous initier la pratique du théâtre ? Vous voulez rencontrer d’autres personnes ; partager et découvrir d’autres récits de migration ? « Exprimer les défis auxquels nous sommes confronté.e.s de manière créative et valorisante… » Migreat est une initiative de coopération Erasmus+ qui lutte pour le changement des récits sur la migration en Europe. Dans le cadre du projet Migreat, nous proposons un stage d’initiation au Théâtre Forum dédié aux personnes migrantes dans le but de : Trouver des méthodes théâtrales plus efficaces pour changer l’opinion publique hostile et s’attaquer aux stéréotypes ;

Fournir aux activistes et aux professionnel·le·s des outils qui peuvent être utiles pour faire face à la discrimination dans leur propre action quotidienne de construction de la communauté ;

Mettre en scène et valoriser les récits alternatifs sur la migration en #Europe. + APÉRO & VERNISSAGE À LA CLÔTURE DES ATELIERS ! *L’atelier se déroula en français : https://cutt.ly/0EyfXot Le théâtre forum ou théâtre de l’opprimé (TO) est un ensemble de techniques créées par le metteur en scène et activiste brésilien Augusto Boal. Le TO perturbe fondamentalement la relation entre les acteurs et le public. Boal parle de “spect-acteurs” et affirme que le théâtre est pour tout le monde. Animations -> Stage Élan Interculturel 24 Quai d’Austerlitz Paris 75013

6 : Quai de la Gare (225m) 6, 14 : Bercy (572m)

Contact :Elan Interculturel https://www.elaninterculturel.com https://fb.me/e/dlOhhP4dg grace@elaninterculturel.com Animations -> Stage Étudiants;Ados;Cinéma

Date complète :

2021-10-08T10:00:00+02:00_2021-10-08T17:00:00+02:00;2021-10-09T10:00:00+02:00_2021-10-09T17:00:00+02:00

Illustration facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Élan Interculturel Adresse 24 Quai d'Austerlitz Ville Paris lieuville Élan Interculturel Paris