Du 25 au 29 octobre 2021

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 17h

Animé par Sonia Palau & Fabio Marra. Depuis 2009, l'Espace Jemmapes invite la Cie Carrozzone Teatro à animer des ateliers de théâtre pour les enfants durant les vacances scolaires de la Toussaint. L'attention se porte toujours à éveiller les envies et curiosité de tous, à mettre à contribution les talents de chacun, à œuvrer à l'intégration au sein du groupe. Chaque session étant dédiée à un/une dramaturge, il sera cette année rendu hommage à Jean de la Fontaine avec un travail autour de ses Fables. Ces cinq jours de création aboutiront à une représentation publique. Un stage proposé pour les enfants entre 10 et 15 ans.

Contact :Espace Jemmapes 0148033322 info-ej@crl10.net https://www.crl10.net/

