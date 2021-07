La turballe Centre culturel Saint Pierre 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Stage de théâtre pour les jeunes Centre culturel Saint Pierre 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Stage de théâtre pour les jeunes Centre culturel Saint Pierre 44420 La turballe, 16 août 2021-16 août 2021, La turballe. Stage de théâtre pour les jeunes

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Centre culturel Saint Pierre 44420 La turballe

6-9 ans : de 10h30 à 12h 10-12 ans : de 14h à 16h30 13-15 ans : de 17h à 19h Inscription obligatoire : 06 12 93 11 90 / ciedupassage44@gmail.com 6-9 ans : de 10h30 à 12h 10-12 ans : de 14h à 16h30 13-15 ans : de 17h à 19h Inscription obligatoire : 06 12 93 11 90 / ciedupassage44@gmail.com Centre culturel Saint Pierre 44420 La turballe Centre culturel Saint Pierre 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:30:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T10:30:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-18T10:30:00 2021-08-18T19:00:00;2021-08-19T10:30:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T10:30:00 2021-08-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre culturel Saint Pierre 44420 La turballe Adresse Centre culturel Saint Pierre 44420 La turballe Ville La turballe lieuville Centre culturel Saint Pierre 44420 La turballe La turballe