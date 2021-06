Vorey Vorey Haute-Loire, Vorey Stage de théâtre pour enfants Vorey Vorey Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vorey

Stage de théâtre pour enfants Vorey, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vorey. Stage de théâtre pour enfants 2021-07-08 – 2021-07-09 Rue Louis Jouvet L’Embarcadère

Vorey Haute-Loire L’école de théâtre de l’association La Barque propose un stage de théâtre pour enfants de 7 à 13 ans, avec une comédienne professionnelle. association.labarque@gmail.com +33 7 63 31 08 02 L’école de théâtre de l’association La Barque propose un stage de théâtre pour enfants de 7 à 13 ans, avec une comédienne professionnelle. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Vorey Autres Lieu Vorey Adresse Rue Louis Jouvet L'Embarcadère Ville Vorey lieuville 45.18642#3.90916