du lundi 11 avril au jeudi 14 avril à Ti ar Vro Bagan

Une manière ludique de travailler l’espace, le corps, la voix… Jouer avec un groupe et interpréter des rôles différents ! Apprendre une petite pièce de théâtre qui sera jouée devant un public (familles, amis,…)

Sur inscription : 0298045006

Stage de théâtre pour enfants du 11 au 14 avril, en breton et en français. Ti ar Vro Bagan 95 Hellez tosta 29880 Plouguerneau Plouguerneau Mogueran Uhella Finistère

2022-04-11T10:30:00 2022-04-11T12:00:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T15:30:00;2022-04-12T10:30:00 2022-04-12T12:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T15:30:00;2022-04-13T10:30:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T15:30:00;2022-04-14T10:30:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T15:30:00

