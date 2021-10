Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau Stage de théâtre pour enfants Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Stage de théâtre pour enfants Plouguerneau, 29 octobre 2021, Plouguerneau. Stage de théâtre pour enfants 2021-10-29 – 2021-11-03 Zone Artisanale du Hellez Salle Ar Vro Bagan

Plouguerneau Finistère Une manière ludique de travailler l’espace, le corps, la voix…

Jouer avec un groupe et interpréter des rôles différents !

Apprendre une petite pièce de théâtre qui sera jouée devant un public (familles, amis…) En breton de 10h30 à 12h00

En français de 14h00 à 15h30 +33 2 98 04 50 06 http://arvrobagan.bzh/ Une manière ludique de travailler l’espace, le corps, la voix…

Jouer avec un groupe et interpréter des rôles différents !

Apprendre une petite pièce de théâtre qui sera jouée devant un public (familles, amis…) En breton de 10h30 à 12h00

En français de 14h00 à 15h30 dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Zone Artisanale du Hellez Salle Ar Vro Bagan Ville Plouguerneau lieuville 48.60689#-4.49671